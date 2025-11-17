Национальный олимпийский комитет Греции представил участников церемонии зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Первым факелоносцем станет греческий горнолыжник Александрос Гиннис. Именно ему доверено получить факел из рук верховной жрицы во время торжественной церемонии в Древней Олимпии, которая состоится 26 ноября.

Роль верховной жрицы исполнит греческая актриса Мэри Мина, а постановкой традиционного спортивного ритуала занимается местный хореограф Артемис Игнатиу.

После зажжения олимпийского огня эстафета пройдет по территории Греции с 26 ноября по 4 декабря, охватив 23 префектуры и 7 регионов. Завершится маршрут на афинском стадионе «Панатинаикос», где пламя передадут оргкомитету Олимпийских игр 2026 года.