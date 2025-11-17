Baltijas balss logotype
Не в пользу «бедных». Лигу чемпионов вновь ожидают серьезные изменения? 0 240

Спорт
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не в пользу «бедных». Лигу чемпионов вновь ожидают серьезные изменения?

Футбольная Лига чемпионов может сменить формат уже во второй раз за последние годы. Реформы, по слухам, ожидают и систему отбора сборных на чемпионаты мира и Европы. Что конкретно могут изменить?

Тайные переговоры между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с представителями Суперлиги (турнир исключительно для сильнейших клубов Европы, о создании которого было объявлено в 2021 г., но из-за давления со стороны УЕФА проект так и не был запущен. – Прим.) продолжаются уже более 8 месяцев, сообщает испанское издание COPE. По его данным, стороны обсуждают возможные изменения, которые могут вступить в силу уже в 2027 г.

Главная идея – сохранить действующую систему «основной этап + плей-офф», но внести в нее изменения. Число участников должно увеличиться до 36 команд, которые разделят на две группы по 18 клубов. В первую попадут команды с наивысшим рейтингом, во вторую – остальные. Каждая команда проведет 8 матчей (по 4 дома и на выезде), но только против соперников из своей группы. Из первой группы напрямую в 1/8 финала выйдут 8 лучших клубов. А вот формат прохода остальных команд пока не утвержден: обсуждается стадия 1/16 финала.

Одна из основных целей реформы – повысить уровень матчей на групповой стадии и снизить число «неинтересных» игр с участием заведомых аутсайдеров. К примеру, это означает, что таких матчей, как между алматинским «Кайратом» (Казахстан) и мадридским «Реалом» (Испания), как в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, вероятно, больше не будет. Это явно не пойдет на пользу клубам и болельщикам из менее искушенных футбольных держав, у которых, по сути, отнимут возможность встречаться со звездными командами. В то же время в выигрыше останутся те, кто привык смотреть матчи только между равными по статусу соперниками.

Изменения рассматривают и в отношении трансляций поединков Лиги чемпионов. По одной из задумок, традиционные телетрансляции уйдут в прошлое, а появится отдельная интернет-платформа, которая и будет показывать матчи.

УЧЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ

Что касается возможных изменений системы квалификации к международным топ-турнирам, то основной мотив УЕФА сейчас в том, что интерес фанатов и доходы от телетрансляций таких матчей снижаются, но, например, в Лиге наций, где в основном играют между собой команды сопоставимого уровня, они растут. Поэтому ведется поиск формулы, которая учитывала бы все интересы.

Один из вариантов – расширение роли Лиги наций в отборе на чемпионаты мира и Европы. Но в то же время возникает опасение, что система повышения и понижения команд между дивизионами может сократить количество матчей, в которых сборные, не относящиеся к грандам мирового футбола, играют против топ-соперников. А именно такие встречи часто приносят скромным футбольным державам значительную финансовую прибыль.

Другой обсуждаемый вариант – адаптация швейцарской системы, применяемой сейчас в Лиге чемпионов. Согласно ей все 55 национальных европейских сборных сыграли бы по 6 или 8 матчей против разных соперников, определенных по рейтингу. Результаты всех игр формировали бы единую таблицу, которая определяла бы квалифицировавшихся. В итоге увеличилось бы число матчей между сборными - грандами футбола. Но в то же время полностью не исчезли бы поединки с априори более слабыми соперниками, а такие матчи также необходимы для развития вида спорта в малых странах.


#УЕФА #футбол #реформы #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

