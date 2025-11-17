Baltijas balss logotype
Украинцы, вырвав победу над исландцами в концовке, пробились в «стыки» чемпионата мира-2026 вслед за Францией 0 112

Спорт
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украинцы, вырвав победу над исландцами в концовке, пробились в «стыки» чемпионата мира-2026 вслед за Францией
ФОТО: LETA

Сборная Украины одержала трудную победу над командой Исландии в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 2:0.

Мячи на 83-й и 93-й минутах забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Украинцы заняли второе место в группе «D», обойдя скандинавов, и сыграют в стыковых поединках.

Квартет выиграли французы, напрямую отобравшиеся на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

УКРАИНА — ИСЛАНДИЯ — 2:0

ВАРШАВА. Stadion Wojska Polskiego. Начало в 20.00.

СУДЬЯ: Тэйлор (Англия).

УКРАИНА: Трубин — Забарный, Матвиенко (к), Миколенко, Конопля, Калюжный, Малиновский (Гуцуляк, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Зубков (Сваток, 87), Цыганков (Назарина, 87), Ванат (Яремчук, 69).

ИСЛАНДИЯ: Оулафссон — Ингасон, Магнуссон, Эллертссон (Томассон, 86), Пальссон, Йоханнессон, А. Гудмундссон, Харальдссон (к), Торстейнссон (Бьяркасон, 86), Видлюмссон (Й. Гудмундссон, 65), Гудьонсен.

ГОЛЫ: 1:0 — Зубков (83). 2:0 — Гуцуляк (93+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Йоханнессон (46+), Малиновский (75), Конопля (85).

Результат дня:

Азербайджан — Франция — 1:3

Голы: 1:0 — Дадашов (4). 1:1 — Матета (17). 1:2 — Аклиуш (30). 1:3 — Магомедалиев (45, автогол).

Группа «D»: Франция — 16 очков (6 игр), Украина — 10 (6), Исландия — 7 (6), Азербайджан — 1 (6).

#футбол #Франция #Украина #Исландия #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео