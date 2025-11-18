ФОТО: Instagram
Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала список номинантов премии ВТА по итогам сезона-2025.
Номинация «Игрок года»
Арина Соболенко (Беларусь);
Ига Швентек (Польша);
Аманда Анисимова (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Кори Гауфф (США);
Мэдисон Киз (США).
Номинация «Пара года»
Мирра Андреева / Дианна Шнайдер (Россия);
Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия);
Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США);
Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия);
Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Номинация «Возвращение года»
Белинда Бенчич (Швейцария);
Маркета Вондроушова (Чехия);
Барбора Крейчикова (Чехия);
Сорана Кырстя (Румыния);
Анастасия Севастова (Латвия).
Номинация «Прорыв года»
Клара Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия);
Линда Носкова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия);
Аманда Анисимова (США).
Номинация «Новичок года»
Виктория Мбоко (Канада);
Лоис Буассон (Франция);
Александра Эала (Филиппины);
Майя Джойнт (Австралия);
Ива Йович (США);
Ева Лис (Германия).
Проголосовать за спортсменок можно на официальном сайте WTA.
