Анастасия Севастова из Латвии вошла список номинантов на индивидуальные награды сезона Международной теннисной ассоциации

Спорт
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анастасия Севастова из Латвии вошла список номинантов на индивидуальные награды сезона Международной теннисной ассоциации
ФОТО: Instagram

Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала список номинантов премии ВТА по итогам сезона-2025.

Номинация «Игрок года»

Арина Соболенко (Беларусь);
Ига Швентек (Польша);
Аманда Анисимова (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Кори Гауфф (США);
Мэдисон Киз (США).

Номинация «Пара года»

Мирра Андреева / Дианна Шнайдер (Россия);
Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия);
Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США);
Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия);
Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Номинация «Возвращение года»

Белинда Бенчич (Швейцария);
Маркета Вондроушова (Чехия);
Барбора Крейчикова (Чехия);
Сорана Кырстя (Румыния);
Анастасия Севастова (Латвия).

Номинация «Прорыв года»

Клара Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия);
Линда Носкова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия);
Аманда Анисимова (США).

Номинация «Новичок года»

Виктория Мбоко (Канада);
Лоис Буассон (Франция);
Александра Эала (Филиппины);
Майя Джойнт (Австралия);
Ива Йович (США);
Ева Лис (Германия).

Проголосовать за спортсменок можно на официальном сайте WTA.

#теннис #спорт #награды #голосование
