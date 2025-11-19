По итогам вторника, 18 ноября, определились все участники плей-офф квалификации в европейской зоне и все соперники по межконтинентальным стыковым матчам чемпионата мира-2026, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В Европе борьбу за путевки продолжат 12 команд, занявших второе место в своих группах, — Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия, а также четыре победителя групп Лиги наций — Северная Ирландия, Швеция, Румыния и Северная Македония. Все эти сборные разыграют четыре путевки в финальный турнир.

За последние две путевки на ЧМ-2026, разыгрываемые вне отборочных турниров конфедераций, поспорят Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония.

Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА из этой шестерки — Ирак и ДР Конго — сыграют сразу в финалах. Остальные четыре участника стартуют с полуфиналов, для попадания на ЧМ-2026 им потребуется пройти две стадии.

Все стыковые матчи пройдут в Мексике — в Гвадалахаре и Монтеррее. Жеребьевка межконтинентальных стыков и плей-офф квалификации в Европе запланирована на 20 ноября.