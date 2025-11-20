Baltijas balss logotype
Назван лучший футболист года в Африке. И это не Мохамед Салах 0 132

Спорт
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван лучший футболист года в Африке. И это не Мохамед Салах

Ашраф Хакими признан лучшим игроком года в Африке. Об этом сообщает Африканская конфедерация футбола.

В минувшем сезоне марокканский крайний защитник вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, парижане с Хакими в составе дошли до финала клубного чемпионата мира в США. Ашраф провел 55 матчей за парижский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

Сейчас Хакими восстанавливается после травмы левой лодыжки, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жесткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.

Отметим, что в тройке лучших футболистов года в Африке также оказались Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Виктор Осимхен из «Галатасарая». Год назад лучшим игроком «Черного континента» был признан Адемола Лукман из «Аталанты».

#футбол #Африка #спорт #награды #лига чемпионов #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео