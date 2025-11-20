Сборная Латвии по футболу в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) опустилась на одну позицию и теперь занимает 140-е место, пишет ЛЕТА.

С момента публикации предыдущего рейтинга сборная Латвии провела два выездных матча: в товарищеской игре с Северной Македонией сыграла вничью 0:0, а в квалификации чемпионата мира уступила Сербии со счётом 1:2.

Сборная Эстонии сохранила 130-е место, а Литва остаётся на 146-й позиции.

В рейтинге стран Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Латвия занимает 48-е место, опережая Литву, Молдову, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Сборная Гибралтара, занимающая 202-е место в рейтинге FIFA, станет соперником Латвии в стыковых матчах за право остаться в дивизионе C Лиги наций UEFA.

Лучшим результатом сборной Латвии в рейтинге FIFA остаётся 45-е место, достигнутое в 2009 году. Антирекорд — 148-я позиция в 2017 году.

Первая четвёрка рейтинга остаётся без изменений: Испания, Аргентина, Франция и Англия. На пятую строчку после подъёма на две позиции поднялась Бразилия, а Португалия и Нидерланды потеряли по одной. Бельгия по-прежнему восьмая, на одну позицию поднялись Германия и Хорватия.