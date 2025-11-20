Baltijas balss logotype
Севастова номинирована на премию WTA за возвращение года

Спорт
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Севастова номинирована на премию WTA за возвращение года

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова номинирована на премию Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории «Возвращение года», сообщает организация, пишет LETA.

35-летняя Севастова в этом сезоне вернулась на корт после более чем годичной паузы, связанной с проблемами со здоровьем и декретным отпуском, и поднялась до 209-й позиции в рейтинге WTA.

Опытная латвийская спортсменка, которая за карьеру выиграла четыре турнира WTA и достигала 11-го места в мировом рейтинге, в этом сезоне одержала победу в десяти из 22 матчей тура. В том числе ей удалось обыграть первую ракетку Латвии Алену Остапенко (WTA 23) и на тот момент четвёртую ракетку мира, американку Джессику Пегулу (WTA 6).

Севастова ранее уже номинировалась на премию WTA за возвращение года — в 2015 и 2016 годах.

В этом году на эту награду также претендуют Белинда Бенчич (WTA 11) из Швейцарии, чешка Маркета Вондроушова (WTA 34), румынка Сорана Кырстя (WTA 44) и Барбора Крейчикова (WTA 65) из Чехии.

На звание лучшей теннисистки года WTA претендуют лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси, полька Ига Швёнтек (WTA 2), американки Кори Гауфф (WTA 3), Аманда Анисимова (WTA 4) и Мэдисон Киз (WTA 7), а также представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 5).

На премию самой прогрессирующей теннисистки года выдвинуты Анисимова, датчанка Клара Таусон (WTA 12), россиянки Мирра Андреева (WTA 9) и Екатерина Александрова (WTA 10), а также Линда Носкова (WTA 13) из Чехии.

#теннис #спорт #награды #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
