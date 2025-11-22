Лучшая теннисистка Латвии Алёна Остапенко проводит ноябрь за границей, наслаждаясь заслуженным отдыхом на курортах, сообщает tv3. Первую часть отпуска знаменитость провела на Мальдивских островах, а вторую — в Дубае.
Фотографиями с прекрасного, солнечного отдыха Алёна делится в социальных сетях, показывая, как проходят её дни.
Спортсменка много загорает, отдыхает на пляже и у бассейна, купается и даже занимается рыбалкой.
Алёна любит прогулки как днём, так и вечером, наслаждаясь разной атмосферой.
Теннисистка не отказывает себе в удовольствии побаловать вкусовые рецепторы: с удовольствием лакомится морепродуктами, вкусными напитками и фруктами.
Идеальный отдых сопровождают и массажи, которые ещё больше расслабляют тело.
В Дубае спортсменка также уделяет время восхищению небоскрёбами, но большую часть времени продолжает безмятежно отдыхать вдали от людских скоплений.
