Лучшая теннисистка Латвии Алёна Остапенко проводит ноябрь за границей, наслаждаясь заслуженным отдыхом на курортах, сообщает tv3. Первую часть отпуска знаменитость провела на Мальдивских островах, а вторую — в Дубае.

Фотографиями с прекрасного, солнечного отдыха Алёна делится в социальных сетях, показывая, как проходят её дни.

Спортсменка много загорает, отдыхает на пляже и у бассейна, купается и даже занимается рыбалкой.

Алёна любит прогулки как днём, так и вечером, наслаждаясь разной атмосферой.

Теннисистка не отказывает себе в удовольствии побаловать вкусовые рецепторы: с удовольствием лакомится морепродуктами, вкусными напитками и фруктами.

Идеальный отдых сопровождают и массажи, которые ещё больше расслабляют тело.

В Дубае спортсменка также уделяет время восхищению небоскрёбами, но большую часть времени продолжает безмятежно отдыхать вдали от людских скоплений.

