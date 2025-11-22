Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в субботу обеспечил себе место в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, проходящего в Аделаиде, пишет ЛЕТА.

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под пятым номером, в полуфинале уверенно обыграли главных фавориток соревнований — бразильянок Тамелу Кораделлу и Викторию Лопес — со счётом 2:0 (21:10, 21:16).

Латвия впервые сыграет в финале чемпионата мира. До этого наивысшим достижением латвийских пляжных волейболистов было четвёртое место, завоёванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году.

Соперницами Граудини и Самойловой в финале станут посеянные на турнире под третьим номером американки Терина Брашер и Кристен Насс, которые во втором полуфинале со счетом 2-1 (19:21, 24:22, 15:6) обыграли бразильский дуэт Ребекку Кавальканти и Карол Салгаду.

В пятницу в четвертьфинале Граудиня и Самойлова обыграли американок Молли Шоу и Келли Чен (7-й номер посева) со счётом 2:0 (21:18, 21:17), которым в этом сезоне дважды уступили на турнирах серии "Elite 16".

В групповом этапе Граудиня и Самойлова одержали три победы, в первом раунде плей-офф разгромили нидерландок Миле Конинк и Дейзи Пойс (26-й номер посева) со счётом 2:0 (21:9, 21:11), а в борьбе за выход в четвертьфинал обыграли немок Мелани Паулу и Лею Кунст (36-й номер посева) — 2:0 (21:16, 21:16).

На предыдущих трёх чемпионатах мира — в 2019 году в Гамбурге, в 2022 году в Риме и в 2023 году в мексиканском Тласкале — Граудиня и Самойлова финишировали девятыми.

В мужском турнире Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс потерпели поражение в первом раунде плей-офф.

Соревнования как среди мужчин, так и среди женщин начали 48 команд.

Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших коллектива, занявшие третьи места, напрямую прошли в стадию плей-офф. Остальные восемь пар, занявших третьи места, в четырёх встречах определили ещё четырёх участников плей-офф. Далее соревнования продолжились по олимпийской системе.

Турнир в Аделаиде завершится в эти выходные.