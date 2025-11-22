Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира 0 319

Спорт
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира

Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в субботу обеспечил себе место в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, проходящего в Аделаиде, пишет ЛЕТА.

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под пятым номером, в полуфинале уверенно обыграли главных фавориток соревнований — бразильянок Тамелу Кораделлу и Викторию Лопес — со счётом 2:0 (21:10, 21:16).

Латвия впервые сыграет в финале чемпионата мира. До этого наивысшим достижением латвийских пляжных волейболистов было четвёртое место, завоёванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году.

Соперницами Граудини и Самойловой в финале станут посеянные на турнире под третьим номером американки Терина Брашер и Кристен Насс, которые во втором полуфинале со счетом 2-1 (19:21, 24:22, 15:6) обыграли бразильский дуэт Ребекку Кавальканти и Карол Салгаду.

В пятницу в четвертьфинале Граудиня и Самойлова обыграли американок Молли Шоу и Келли Чен (7-й номер посева) со счётом 2:0 (21:18, 21:17), которым в этом сезоне дважды уступили на турнирах серии "Elite 16".

В групповом этапе Граудиня и Самойлова одержали три победы, в первом раунде плей-офф разгромили нидерландок Миле Конинк и Дейзи Пойс (26-й номер посева) со счётом 2:0 (21:9, 21:11), а в борьбе за выход в четвертьфинал обыграли немок Мелани Паулу и Лею Кунст (36-й номер посева) — 2:0 (21:16, 21:16).

На предыдущих трёх чемпионатах мира — в 2019 году в Гамбурге, в 2022 году в Риме и в 2023 году в мексиканском Тласкале — Граудиня и Самойлова финишировали девятыми.

В мужском турнире Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс потерпели поражение в первом раунде плей-офф.

Соревнования как среди мужчин, так и среди женщин начали 48 команд.

Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших коллектива, занявшие третьи места, напрямую прошли в стадию плей-офф. Остальные восемь пар, занявших третьи места, в четырёх встречах определили ещё четырёх участников плей-офф. Далее соревнования продолжились по олимпийской системе.

Турнир в Аделаиде завершится в эти выходные.

Читайте нас также:
#спорт #чемпионат мира #пляжный волейбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине
Изображение к статье: Италия без второй ракетки мира Янника Синнера в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео