Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в Аделаиде завоевал золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу.
Латвийские волейболистки, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) обыграли американок Терину Брашер и Кристен Насс, посеянных под третьим номером.
Оба дуэта дошли до финала без поражений, однако американкам для победы в двух матчах потребовалось три сета.
Прежним наивысшим достижением представителей латвийского пляжного волейбола на мировых первенствах было четвертое место, которое в 2011 году завоевали Мартиньш Плявиньш и Янис Шмединьш.
На предыдущих чемпионатах мира - в 2019 году в Гамбурге, в 2022 году в Риме и в 2023 году в мексиканском городе Тласкала - Граудиня и Самойлова заняли девятое место.
С поздравлениями выступил президент ЛР Эдгар Ринкевич: "Поздравляем наших золотых девочек Тину Граудиню и Анастасию Самойлову. Радость и гордость за чемпионок мира по пляжному волейболу. Спасибо за захватывающую дух и великолепную игру!".
Apsveicu mūsu zelta meitenes Tīnu Graudiņu un Anastasiju Samoilovu. Prieks un lepnums par pasaules čempionēm pludmales volejbolā. Paldies par elpu aizraujošu un lielisku spēli! 🇱🇻 🏐 🥇— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 23, 2025
