Граудиня и Самойлова выиграли чемпионат мира - их поздравил президент Латвии

Спорт
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова выиграли чемпионат мира - их поздравил президент Латвии

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в Аделаиде завоевал золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу.

Латвийские волейболистки, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) обыграли американок Терину Брашер и Кристен Насс, посеянных под третьим номером.

Оба дуэта дошли до финала без поражений, однако американкам для победы в двух матчах потребовалось три сета.

Прежним наивысшим достижением представителей латвийского пляжного волейбола на мировых первенствах было четвертое место, которое в 2011 году завоевали Мартиньш Плявиньш и Янис Шмединьш.

На предыдущих чемпионатах мира - в 2019 году в Гамбурге, в 2022 году в Риме и в 2023 году в мексиканском городе Тласкала - Граудиня и Самойлова заняли девятое место.

С поздравлениями выступил президент ЛР Эдгар Ринкевич: "Поздравляем наших золотых девочек Тину Граудиню и Анастасию Самойлову. Радость и гордость за чемпионок мира по пляжному волейболу. Спасибо за захватывающую дух и великолепную игру!".

#волейбол #спорт #чемпионат мира #пляжный волейбол
(4)
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Самой лова русская победила всех

    3
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    23-го ноября

    Молодцы.женщины.

    11
    4
  • П
    Процион
    23-го ноября

    Написал фразу: «Молодцы, дeвушки». Комментарий заблокирован: «Нарушены правила комментирования». Pедакция bb.lv, где здесь нарушение правил?

    17
    3
  • П
    Процион
    23-го ноября

    Присоединяюсь к поздравлениям.

    20
    5
