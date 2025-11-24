Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде сохранила 23-е место, а Дарья Семенистая опустилась на три позиции и занимает 97-е место, пишет LETA.

Тур WTA завершён, однако до конца года ещё состоятся несколько турниров серии "WTA 125", а также наиболее престижные турниры ITF, которые могут внести небольшие изменения в первую сотню рейтинга.

Среди других латвийских теннисисток Анастасия Севастова поднялась на пять мест (204-я), Камилла Бартоне опустилась на столько же позиций (569-я). Аделина Лачинова потеряла две позиции (628-я), Беатрисе Зелтиня — шесть (645-я), Диана Марцинкевич — одну (801-я), Элза Томасе — пять (931-я), Сабине Рутлаука поднялась на одну строчку (1252-я), а Маргарита Игнатьева — на две (1472-я).

В первой десятке рейтинга WTA изменений нет. Лидирует белоруска Арина Соболенко, на втором месте — полька Ига Швёнтек, за ней следуют американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова, представительница Казахстана Елена Рыбакина, а затем ещё две теннисистки из США — Джессика Пегула и Мэдисон Киз. Восьмое место занимает итальянка Жасмин Паолини, а десятку замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В парном рейтинге WTA Остапенко завершила сезон на седьмой позиции. Дарья Семенистая сохранила 153-е место, Севастова занимает 505-е место. Бартоне поднялась на одну позицию (555-я), Томасе опустилась на одну (584-я), а у Марцинкевич (659-я) изменений нет. В парном рейтинге находятся ещё восемь латвийских теннисисток, занимающих места ниже 900-й позиции.

Сезон в парном зачёте завершила на первом месте чешка Катерина Синякова.