Один из лучших футбольных арбитров Латвии Андрис Трейманис за всю свою профессиональную карьеру в Латвии никогда раньше не сталкивался с такой агрессией в отношении судей, как это произошло в воскресенье во втором матче стыковых игр за место в высшей футбольной лиге "Tonybet" в следующем сезоне, сообщает LETA.

Такое признание Трейманис, который в воскресенье был главным судьёй решающего поединка, опубликовал на платформе Facebook.

Как уже сообщалось, в воскресенье во втором стыковом матче «Гробиня» на стадионе РТУ в Риге со счётом 1:0 обыграла «JDFS Альбертс», добившись победы и по сумме двух матчей и сохранив место в высшей лиге Латвии также и на сезон 2026 года.

Хозяева поля получили две красные карточки и шесть жёлтых, одна из которых трансформировалась в красную, а игроки «Гробиня» — три жёлтые карточки.

После матча судья Трейманис заявил, что за 28 лет судейской карьеры на него и его коллег плевали, его, когда он был 13-летним подростком, толкали взрослые мужчины, в него бросали различные предметы, угрожали избиением, по соображениям безопасности ему приходилось менять гостиницу во время международных матчей, но впервые он ощутил "такую массовую негативную атаку и агрессию в Латвии, направленную на него и коллег со стороны всех уровней футбольного клуба хозяев поля — высшего руководства «JDFS Альбертс», бездействующей охраны, их насмешливого издевательства, а также со стороны зрителей".

Он пишет, что на этот раз чаша терпения судей переполнена, и он не позволит "оскорблять себя и коллег безосновательно".

Трейманис считает большим оскорблением тот факт, что "десятилетние воспитанники одной из ведущих футбольных академий Латвии, одетые в полную экипировку клуба Юрия Доценко — футбольной школы «Альбертс», подходя к судьям на расстояние одного метра, протягивали руки с горсткой мелочи, предлагая её как взятку", а их отцы, стоявшие позади в клубной атрибутике, подбадривали детей и радостно выкрикивали обвинения в адрес судей, называя их коррумпированными и жалкими ничтожествами.

Трейманис добавляет, что в перерыве и после игры представители «JDFS Альбертс» угрожали физической расправой и начали физическую конфронтацию.

Судья признался, что впервые был вынужден так подробно заполнять судейские заметки в протоколе матча, подчеркнув при этом, что претензий к футболистам обеих команд у него нет — они вели себя корректно.

Трейманис сообщил, что во время матча добраться до экрана видеоповтора было сложно, так как его окружили болельщики и сотрудники клуба «JDFS Альбертс».

Он пишет, что после первого тайма, направляясь в раздевалку, судьям не была обеспечена никакая охрана, а при выходе с поля их окружили агрессивные болельщики в клубной атрибутике «JDFS Альбертс», угрожая физической расправой.

Трейманис также сообщил, что во втором тайме его второй ассистент Алексей Спасенников регулярно сообщал об угрозах от фанатов «JDFS Альбертс», а зрители временами находились всего в полуметре от поля.

"На 62-й минуте после второй жёлтой карточки, показанной Матису Зегелису, ситуация стала критической — угрозы физической расправы стали совершенно прямыми", — рассказал Трейманис, подчеркнув, что игра была прервана на несколько минут, а зрители отступили только после неоднократных призывов.

В свою очередь, Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) в понедельник заявила, что комитеты ЛФФ рассмотрят все нарушения и инциденты.

"ЛФФ напоминает, что эмоциональные переживания не являются и не могут быть оправданием ни для словесного, ни для физического насилия — в футболе нет места никакому насилию", — говорится в заявлении ЛФФ.

"Также ЛФФ призывает соблюдать принципы взаимного уважения на всех уровнях футбольных соревнований между всеми участниками игры: игроками, тренерами, судьями, официальными лицами, зрителями и организаторами", — добавили в ЛФФ.

В борьбе за место в высшей лиге в следующем сезоне встретились команда «Гробиня», занявшая предпоследнее место в нынешнем сезоне высшей лиги, и вице-чемпион первой по силе Лиги будущего (накотнес) — команда «JDFS Альбертс».

Победитель по сумме двух матчей получил право в 2026 году играть в высшей лиге "Tonybet", а проигравший будет выступать в Лиге будущего.

Обe команды встречались в стыковых матчах и в прошлом году, когда после поражения дома со счётом 2:3 «Гробиня» одержала победу в ответной игре со счётом 2:0.

Как победитель Лиги будущего, право играть в высшей лиге завоевал клуб «Юнайтед» из Огре, а покинуть высшую лигу должна команда «Метта», выступавшая в ней с 2012 года.