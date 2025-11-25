Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс 0 102

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс
ФОТО: LETA

Дайрис Бертанс рад возможности завершить карьеру в баскетбольной сборной в рамках официального матча, заявил капитан сборной Латвии на пресс-конференции в понедельник, сообщает ЛЕТА.

Бертанс завершит карьеру в национальной команде в пятничном домашнем матче против Нидерландов в рамках квалификации чемпионата мира 2027 года.

"Это решение не было внезапным, и я с ним полностью спокоен. Как я уже говорил — пришло время. Чувства немного другие, но это делает всё интереснее, и я подхожу к этому с другими эмоциями. Я рад, что у меня есть возможность сыграть свой последний матч. Символично, что это происходит под руководством Сито Алонсо, ведь именно при нём у меня были лучшие сезоны за рубежом", — сказал Бертанс.

Решение он принял спустя несколько месяцев после чемпионата Европы в Риге, на котором сборная Латвии завершила выступление на стадии 1/8 финала.

"В начале сезона было сложно найти в себе эмоции, потому что многое было отдано сборной. До чемпионата мира ещё очень далеко, поэтому решение логичное", — отметил он.

Говоря о будущем капитане сборной, Бертанс заявил, что это должно быть внутреннее решение команды — как игроков, так и тренеров.

Вспоминая самые эмоциональные игры за сборную, он выделил четвертьфинал чемпионата Европы 2017 года против Словении и домашний матч квалификации чемпионата мира 2023 года против Турции.

Сборная Латвии начнёт квалификацию чемпионата мира 2027 года 28 ноября домашней игрой против Нидерландов, а 1 декабря проведёт матч в Вене против Австрии.

Читайте нас также:
#спорт #чемпионат мира #баскетбол #эмоции #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие спортивные контракты самые крупные в мире?
Изображение к статье: Лионель Месси повторил рекорд Пушкаша прошлого века
Изображение к статье: Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции
Изображение к статье: Подобной агрессии в Латвии за 28 лет судейства я ещё не видел - один из лучших арбитров страны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео