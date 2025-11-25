Дайрис Бертанс рад возможности завершить карьеру в баскетбольной сборной в рамках официального матча, заявил капитан сборной Латвии на пресс-конференции в понедельник, сообщает ЛЕТА.

Бертанс завершит карьеру в национальной команде в пятничном домашнем матче против Нидерландов в рамках квалификации чемпионата мира 2027 года.

"Это решение не было внезапным, и я с ним полностью спокоен. Как я уже говорил — пришло время. Чувства немного другие, но это делает всё интереснее, и я подхожу к этому с другими эмоциями. Я рад, что у меня есть возможность сыграть свой последний матч. Символично, что это происходит под руководством Сито Алонсо, ведь именно при нём у меня были лучшие сезоны за рубежом", — сказал Бертанс.

Решение он принял спустя несколько месяцев после чемпионата Европы в Риге, на котором сборная Латвии завершила выступление на стадии 1/8 финала.

"В начале сезона было сложно найти в себе эмоции, потому что многое было отдано сборной. До чемпионата мира ещё очень далеко, поэтому решение логичное", — отметил он.

Говоря о будущем капитане сборной, Бертанс заявил, что это должно быть внутреннее решение команды — как игроков, так и тренеров.

Вспоминая самые эмоциональные игры за сборную, он выделил четвертьфинал чемпионата Европы 2017 года против Словении и домашний матч квалификации чемпионата мира 2023 года против Турции.

Сборная Латвии начнёт квалификацию чемпионата мира 2027 года 28 ноября домашней игрой против Нидерландов, а 1 декабря проведёт матч в Вене против Австрии.