Восемнадцатилетний бразильский нападающий лондонского «Челси» Эстеван Виллиан стал третьим в истории футболистом в возрасте 19 и менее лет с голами в каждом из своих первых трех матчей в Лиге чемпионов в стартовом составе, сообщает Opta.

Минувшей ночью форвард отметился голом в ворота «Барселоны» в домашнем матче 5-го тура общего этапа ЛЧ (3:0), установив текущий счет 2:0 на 55-й минуте.

Ранее Эстеван забивал в матчах 3-го тура ЛЧ с «Аяксом» (1:0 дома) и 4-го тура с «Карабахом» (2:2 на выезде), в которых также играл в основе. До этого нападающий принимал участие в матчах Лиги чемпионов, только выходя на замену.

Ранее забивать во всех трех своих первых матчах ЛЧ в стартовом составе в тинейджерском возрасте (19 и менее лет) удавалось только 18-летнему Килиану Мбаппе и 19-летнему Эрлингу Холанду.