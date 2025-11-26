Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лига чемпионов. Форвард «Челси» Эстеван сделал то, что до него удавалось только Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду 0 168

Спорт
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. Форвард «Челси» Эстеван сделал то, что до него удавалось только Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду

Восемнадцатилетний бразильский нападающий лондонского «Челси» Эстеван Виллиан стал третьим в истории футболистом в возрасте 19 и менее лет с голами в каждом из своих первых трех матчей в Лиге чемпионов в стартовом составе, сообщает Opta.

Минувшей ночью форвард отметился голом в ворота «Барселоны» в домашнем матче 5-го тура общего этапа ЛЧ (3:0), установив текущий счет 2:0 на 55-й минуте.

Ранее Эстеван забивал в матчах 3-го тура ЛЧ с «Аяксом» (1:0 дома) и 4-го тура с «Карабахом» (2:2 на выезде), в которых также играл в основе. До этого нападающий принимал участие в матчах Лиги чемпионов, только выходя на замену.

Ранее забивать во всех трех своих первых матчах ЛЧ в стартовом составе в тинейджерском возрасте (19 и менее лет) удавалось только 18-летнему Килиану Мбаппе и 19-летнему Эрлингу Холанду.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #молодежь #Челси #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван наиболее вероятный преемник Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля». И это не Хаби Алонсо
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Манчестер Сити» опростоволосился против «Байера» и другие результаты
Изображение к статье: Мбаппе выругался в адрес судьи в матче с «Эльче»: «Грязный ублюдок»
Изображение к статье: АПЛ. «Эвертон» остался в меньшинстве после разборки двух своих же игроков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео