В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома проиграл леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2.
В составе победителей забивали Алекс Гримальдо и Патрик Шик.
Также «Наполи» дома одолел «Карабах» со счетом 2:0. Один из мячей в активе шотландского хавбека Скотта Мактоминея.
Туринский «Ювентус» в гостях переиграл норвежский «Буде-Глимт» — 3:2.
Манчестер Сити — Байер — 0:2
Голы: 0:1 — Гримальдо (23, пас — Кофане). 0:2 — Шик (54).
Буде-Глимт — Ювентус — 2:3
Голы: 1:0 — Бломберг (27). 1:1 — Опенда (48). 1:2 — Маккенни (59, пас — Миретти). 2:2 — Фет (87, с пенальти). 2:3 — Дэвид (91+).
Наполи — Карабах — 2:0
Голы: 1:0 — Мактоминей (65). 2:0 — Янкович (72, автогол).
