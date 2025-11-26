Baltijas balss logotype
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» опростоволосился против «Байера» и другие результаты 0 80

Спорт
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Манчестер Сити» опростоволосился против «Байера» и другие результаты

В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома проиграл леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2.

В составе победителей забивали Алекс Гримальдо и Патрик Шик.

Также «Наполи» дома одолел «Карабах» со счетом 2:0. Один из мячей в активе шотландского хавбека Скотта Мактоминея.

Туринский «Ювентус» в гостях переиграл норвежский «Буде-Глимт» — 3:2.

Манчестер Сити — Байер — 0:2

Голы: 0:1 — Гримальдо (23, пас — Кофане). 0:2 — Шик (54).

Буде-Глимт — Ювентус — 2:3

Голы: 1:0 — Бломберг (27). 1:1 — Опенда (48). 1:2 — Маккенни (59, пас — Миретти). 2:2 — Фет (87, с пенальти). 2:3 — Дэвид (91+).

Наполи — Карабах — 2:0

Голы: 1:0 — Мактоминей (65). 2:0 — Янкович (72, автогол).

#футбол #спорт #лига чемпионов #результаты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
