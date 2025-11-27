«Арсенал» дома победил «Баварию» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.
У хозяев мячи забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли, у гостей на 32-й минуте отличился 17-летний Леннарт Карл.
«Канониры» с 15 очками (+5=0-0) занимают первое место в таблице, у мюнхенцев 12 баллов (+4=0-1) и третья строчка.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сразится с «Брюгге», а «Бавария» примет «Спортинг».
АРСЕНАЛ — БАВАРИЯ — 3:1
ЛОНДОН. Emirates Stadium.
СУДЬЯ: Гуида (Италия).
АРСЕНАЛ: Райя — Салиба, Москера, Льюис-Скелли (Калафьори, 68), Тимбер (Уайт, 80), Субименди, Райс, Эзе (Эдегор, 80), Троссар (Мадуэке, 38), Сака (к) (Мартинелли, 68), Мерино.
БАВАРИЯ: Нойер (к) — Упамекано (Ким Мин Джэ, 81), Та, Станишич, Лаймер (Бишоф, 72), Киммих (Рафаэл Геррейру, 81), Павлович, Карл (Горецка, 81), Гнабри (Джексон, 72), Олисе, Кейн.
ГОЛЫ: 1:0 — Тимбер (22). 1:1 — Карл (32). 2:1 — Мадуэке (69). 3:1 — Мартинелли (77).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Упамекано (23), Лаймер (43), Салиба (74), Мерино (80).
