Лига чемпионов. «Арсенал» пересилил «Баварию» в Лондоне и вышел на чистое первое место в таблице 0 62

Спорт
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Арсенал» пересилил «Баварию» в Лондоне и вышел на чистое первое место в таблице

«Арсенал» дома победил «Баварию» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

У хозяев мячи забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли, у гостей на 32-й минуте отличился 17-летний Леннарт Карл.

«Канониры» с 15 очками (+5=0-0) занимают первое место в таблице, у мюнхенцев 12 баллов (+4=0-1) и третья строчка.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сразится с «Брюгге», а «Бавария» примет «Спортинг».

АРСЕНАЛ — БАВАРИЯ — 3:1

ЛОНДОН. Emirates Stadium.

СУДЬЯ: Гуида (Италия).

АРСЕНАЛ: Райя — Салиба, Москера, Льюис-Скелли (Калафьори, 68), Тимбер (Уайт, 80), Субименди, Райс, Эзе (Эдегор, 80), Троссар (Мадуэке, 38), Сака (к) (Мартинелли, 68), Мерино.

БАВАРИЯ: Нойер (к) — Упамекано (Ким Мин Джэ, 81), Та, Станишич, Лаймер (Бишоф, 72), Киммих (Рафаэл Геррейру, 81), Павлович, Карл (Горецка, 81), Гнабри (Джексон, 72), Олисе, Кейн.

ГОЛЫ: 1:0 — Тимбер (22). 1:1 — Карл (32). 2:1 — Мадуэке (69). 3:1 — Мартинелли (77).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Упамекано (23), Лаймер (43), Салиба (74), Мерино (80).

#футбол #лига чемпионов
