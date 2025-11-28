Baltijas balss logotype
После неудачи в Лиге конференций уволен главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский и все его помощники 1 187

Спорт
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: После неудачи в Лиге конференций уволен главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский и все его помощники

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Шовковского и весь тренерский штаб после поражения команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с кипрской «Омонией» (0:2).

«Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U-19″, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырех туров «Динамо» с тремя очками занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.

В следующем туре киевляне встретятся с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря.

#футбол #спорт #увольнение
Оставить комментарий

(1)
  • JL
    Janina LV
    28-го ноября

    А чего это не пишут, что там вчера на матче произошло с болельщиками.

    1
    2

Видео