Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Шовковского и весь тренерский штаб после поражения команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с кипрской «Омонией» (0:2).

«Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U-19″, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырех туров «Динамо» с тремя очками занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.

В следующем туре киевляне встретятся с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря.