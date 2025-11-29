Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Алавес».

Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Каталонский клуб одержал победу со счетом 3:1.

После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Мадридский «Реал» занимает второе место с 32 очками, но имеет игру в запасе. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

Барселона — Алавес — 3:1

Голы: 0:1 — Ибаньес (1). 1:1 — Ямаль (8). 2:1 — Ольмо (26). 3:1 — Ольмо (90+3).