Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик вместе со спортивным директором Деку и членами спортивного комитета клуба определили основные позиции для усиления: левоногий центральный защитник, вингер и центральный нападающий.

Среди рассматриваемых кандидатов — Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Мурило («Ноттингем Форест»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Луис Бенедетти («Палмейрас») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»).

Центральный нападающий также является приоритетной позицией, поскольку контракт Роберта Левандовского подходит к концу. В поле зрения клуба находятся аргентинец Хулиан Альварес («Атлетико»), англичанин Гарри Кейн («Бавария») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Кроме того, «Барселона» хочет усилить фланги, учитывая возможный уход Рафиньи в Саудовскую Аравию. Среди кандидатов — Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») с предполагаемой суммой выкупа в 30 млн.евро, хотя окончательное решение будет зависеть от его игры до конца сезона. Также клуб рассматривает Рафаэла Леау из «Милана».

На данный момент «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге и 18-е в Лиге чемпионов.