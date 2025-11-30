«Челси» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в дерби 13-го тура чемпионата Англии — 1:1.
На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Мойсеса Кайседо, но вышли вперед благодаря голу Трево Чалобы на 48-й. На 59-й минуте счет сравнял Микель Мерино.
«Арсенал», не знающий поражений в 17 матчах подряд во всех турнирах, лидирует в таблице с 30 очками. У «синих» 24 балла и третья строчка.
ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ — 1:1
ЛОНДОН. Stamford Bridge.
СУДЬЯ: Тэйлор (Англия).
ЧЕЛСИ: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Кайседо, Джеймс (к), Педру Нету, Фернандес, Эстеван (Гарначо, 46), Жоао Педро (Делап, 55).
АРСЕНАЛ: Райя — Калафьори (Льюис-Скелли, 46), Хинкапье, Москера, Тимбер, Райс, Субименди (Эдегор, 57), Эзе (Дьекереш, 72), Мартинелли (Мадуэке, 57), Мерино, Сака (к).
ГОЛЫ: 1:0 — Чалоба (48). 1:1 — Мерино (59).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Субименди (5), Кукурелья (11), Москера (13), Калафьори (27), Хинкапье (41), Льюис-Скелли (54), Дьекереш (88).
УДАЛЕНИЕ: Кайседо (38, Челси).
Оставить комментарий