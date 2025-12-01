Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 23-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а Дарья Семенистая опустилась на три позиции и занимает 100-е место, пишет LETA.

Сезон WTA завершён, однако до конца года пройдут несколько турниров серии "WTA 125" и наиболее рейтинговые соревнования ITF, которые могут внести незначительные изменения в первую сотню рейтинга. Позиции Остапенко не под угрозой, однако ближайшие преследовательницы Семенистой выступят на турнирах уже на этой неделе и могут её обойти.

Среди других латвийских теннисисток Анастасия Севастова поднялась на две позиции (202-я), Камилла Бартоне вернула четыре места (565-я), Аделина Лачинова потеряла восемь позиций (636-я), Беатрисе Зелтиня поднялась на три места (642-я), Диана Марцинкевич улучшила позицию на 12 мест (789-я), Элза Томасе опустилась на четыре позиции (935-я), а Сабине Рутлаука поднялась на 168 мест (1084-я).

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Лидирует белоруска Арина Соболенко, на втором месте полька Ига Швёнтек, далее следуют американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова, представительница Казахстана Елена Рыбакина, за которой идут ещё две американки — Джессика Пегула и Мэдисон Киз. Восьмое место занимает итальянка Жасмин Паолини, а десятку замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В парном рейтинге WTA Остапенко завершила сезон на седьмой позиции. Дарья Семенистая опустилась на две строчки (155-я), Севастова — на четыре (509-я), Бартоне — на восемь (563-я), Томасе — также на восемь (592-я), а Марцинкевич поднялась на одну позицию (658-я). В парном рейтинге также находятся ещё восемь латвийских теннисисток, каждая — ниже 900-го места.

Первое место в парном рейтинге по итогам сезона заняла чешка Катерина Синякова.