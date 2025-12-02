Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом года в Европе. Церемония вручения престижной награды Golden Boy по итогам 2025 года состоялась 1 декабря в Турине.

Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна» за 50 млн евро летом 2024 года. Атакующий хавбек внес весомый вклад в первую в истории победу парижан в Лиге чемпионов.

В финальном матче против «Интера» (5:0) Дуэ забил два гола и сделал голевой пас. 20-летний Дуэ был признан лучшим игроком финала.

Премия Golden Boy учреждена итальянским спортивным изданием Tuttosport в 2003 году и ежегодно вручается лучшему молодому футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.