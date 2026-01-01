Baltijas balss logotype
Источник: 1 января руководители «Челси» отправят в отставку главного тренера

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Источник: 1 января руководители «Челси» отправят в отставку главного тренера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска может быть отправлен в отставку 1 января, сообщает The Guardian.

По данным источника, у специалиста испортились отношения с руководством клуба.

В последних девяти матчах «синие» одержали две победы, три раза проиграли и четырежды сыграли вничью.

После матча с «Борнмутом» (2:2) в АПЛ 30 декабря, Мареска не пришел на пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Отмечается, что пропуск связан с недовольством ситуацией в клубе.

После 19 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Оставить комментарий

