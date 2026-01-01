На проходящем в США молодежном чемпионате мира состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определились все четвертьфинальные пары.
США — Швеция — 3:6 Канада — Финляндия — 7:4 Чехия — Латвия — 4:2 Швейцария — Словакия — 3:2
Итоговое положение в группе «А»: 1.Швеция — 12 очков. 2.США — 9. 3.Швейцария — 6. 4.Словакия — 3. 5.Германия — 0.
Итоговое положение в группе «В»: 1.Канада — 11. 2.Чехия — 8. 3.Финляндия — 7. 4.Латвия — 4. 5.Дания — 0.
В четвертьфиналах, 2 января по местному времени, сыграют: Швеция — Латвия, Чехия — Швейцария, Канада — Словакия, США — Финляндия.
