МЧМ-2026. Завершился групповой этап. Стали известны все пары четвертьфиналистов. Битва Латвия — Швеция открывает программу этой стадии 0 303

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: МЧМ-2026. Завершился групповой этап. Стали известны все пары четвертьфиналистов. Битва Латвия — Швеция открывает программу этой стадии

На проходящем в США молодежном чемпионате мира состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определились все четвертьфинальные пары.

США — Швеция — 3:6 Канада — Финляндия — 7:4 Чехия — Латвия — 4:2 Швейцария — Словакия — 3:2

Итоговое положение в группе «А»: 1.Швеция — 12 очков. 2.США — 9. 3.Швейцария — 6. 4.Словакия — 3. 5.Германия — 0.

Итоговое положение в группе «В»: 1.Канада — 11. 2.Чехия — 8. 3.Финляндия — 7. 4.Латвия — 4. 5.Дания — 0.

В четвертьфиналах, 2 января по местному времени, сыграют: Швеция — Латвия, Чехия — Швейцария, Канада — Словакия, США — Финляндия.

#США #хоккей #Финляндия #Чехия #Швеция #Латвия #спорт #чемпионат мира #Канада
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

