Событие состоялось перед домашним матчем с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ). 37-летнего игрока и его семью пригласили в центр площадки, нападающего наградили именной золотой клюшкой.

«Я очень благодарен организации за всё, что они сделали для меня и моей семьи. Не только сегодня, но за весь год. Мне очень повезло быть частью этой группы», – заявил Маршан.

Форвард выступает за «Флориду» второй сезон и набрал за неё 49 очков в «регулярках». 16 сезонов он провёл в «Бостоне» и набрал 976 очков.