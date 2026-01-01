Baltijas balss logotype
Нападающего «Флориды» Брэда Маршана наградили именной золотой клюшкой в честь 1000 очков в «регулярках» НХЛ 0 51

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападающего «Флориды» Брэда Маршана наградили именной золотой клюшкой в честь 1000 очков в «регулярках» НХЛ

«Флорида Пантерз» провела торжественную церемонию в честь 1000 очков Брэда Маршана в регулярных чемпионатах НХЛ.

Событие состоялось перед домашним матчем с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ). 37-летнего игрока и его семью пригласили в центр площадки, нападающего наградили именной золотой клюшкой.

«Я очень благодарен организации за всё, что они сделали для меня и моей семьи. Не только сегодня, но за весь год. Мне очень повезло быть частью этой группы», – заявил Маршан.

Форвард выступает за «Флориду» второй сезон и набрал за неё 49 очков в «регулярках». 16 сезонов он провёл в «Бостоне» и набрал 976 очков.

#хоккей #НХЛ #спорт #семья #юбилей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
