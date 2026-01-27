Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла американку Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2026 — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 59 минут.
Свитолина сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Гауфф ни одной подачи навылет, пять «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале Свитолина встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) — 6:1, 6:2
