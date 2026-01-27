Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open 1 254

Спорт
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла американку Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2026 — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 59 минут.

Свитолина сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Гауфф ни одной подачи навылет, пять «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Свитолина встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) — 6:1, 6:2

×
Читайте нас также:
#теннис #спорт #женщины
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео