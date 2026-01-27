Игра продолжалась 59 минут.

Свитолина сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Гауфф ни одной подачи навылет, пять «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Свитолина встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) — 6:1, 6:2