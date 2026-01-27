Незадолго до кончины ветеран отечественного футбола резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить…

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По сведениям источника, в январе 2026 года Игнатьев провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса резко ухудшилось: упало давление, перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло. Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января.

В статусе тренера Борис Игнатьев работал со сборной России, молодежной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодежная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.