Всего 13 - оглашён окончательный список россиян-участников Зимних ОИ-2026 1 704

Спорт
Дата публикации: 28.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Всего 13 - оглашён окончательный список россиян-участников Зимних ОИ-2026

В списке 13 спортсменов, которые выступят в 7 видах спорта. Также до участия в Зимней Олимпиаде допущены 5 белорусов.

Оглашен окончательный список российских спортсменов, допущенных до участия в Зимних Олимпийских Играх 2026 в Италии. Всего — 13 фамилий:

Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Дарья Непряева и Савелий Коростылёв (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Алёна Крылова и Иван Посашков (шорт-трек), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт), Семён Ефимов и Екатерина Ткаченко (горнолыжный спорт).

Также ранее был утвержден состав белорусской команды на зимние Игры-2026 в Италии. На сегодняшний день на предстоящих стартах выступят 5 спортсменок в пяти дисциплинах: Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королёва (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание), Анна Гуськова (фристайл (лыжная акробатика)).

Состав делегации может быть увеличен за счет перераспределения квот в лыжной акробатике (фристайле).

Нейтральный статус для россиян и белорусов подразумевает запрет на участие в церемонии открытия и командных соревнованиях, отсутствие флага, гимна и медального зачёта, а также никаких связей с российскими военными структурами и органами национальной безопасности и открытой поддержки войны в Украине.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Соревнования состоятся в итальянских областях Венето и Ломбардия – в городах Милан (ледовые виды) и Кортина-д’Ампеццо (снежные, санно-бобслей, кёрлинг).

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
