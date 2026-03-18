Арне Слот может покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» уже сегодня

Спорт
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот может лишиться своей должности уже сегодня, 18 марта, если его подопечные не смогут пройти турецкий «Галатасарай» в Лиге чемпионов, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, ответный матч 1/8 финала с турецкой командой может стать последним для 47-летнего нидерландца.

В первой встрече «Галатасарай» победил дома со счетом 1:0. Доверие руководства к Слоту остается низким. Поражение и вылет из турнира могут привести к его немедленному увольнению.

Сообщается, что в случае отставки Слота руководство клуба может пригласить на должность главного тренера легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который готов возглавить команду до завершения сезона.

Слот работает с «Ливерпулем» с лета 2024 года: под его руководством команда провела 101 матч, в которых одержала 62 победы, 16 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

#футбол #спорт #увольнение #лига чемпионов #отставка
