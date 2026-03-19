Лига чемпионов. Дубли Рафиньи и Левандовского помогли «Барселоне» уничтожить «Ньюкасл» и выйти в четвертьфинал 0 75

Спорт
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
«Барселона» дома разгромила «Ньюкасл» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:2.

Дублями у хозяев отметились бразилец Рафинья и поляк Роберт Левандовски.

«Барса», сыгравшая вничью на выезде (1:1), вышла в четвертьфинал, где сразится с мадридским «Атлетико», одолевшим «Тоттенхэм» (5:2, 2:3).

БАРСЕЛОНА — НЬЮКАСЛ — 7:2

БАРСЕЛОНА. «Камп Ноу»

СУДЬЯ: Летексье (Франция).

БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия (Щенсны, 82) — Жоау Канселу (Эспарт, 66), Мартин, Кубарси, Э.Гарсия (Араухо, 22), Педри, Берналь, Рафинья (к), Фермин Лопес (Ольмо, 67), Ямаль, Левандовски (Торрес, 66).

НЬЮКАСЛ: Рамсдейл — Холл, Берн, Тшау, Триппьер (к) (Ливраменто, 46), Тонали (Уиллок, 55), Жоэлинтон (Ботман, 64), Рэмси, Барнс, Гордон (Осула, 81), Эланга (Мерфи, 64).

ГОЛЫ: 1:0 — Рафинья (6). 1:1 — Эланга (15). 2:1 — Берналь (18). 2:2 — Эланга (28). 3:2 — Ямаль (52+, с пенальти). 4:2 — Фермин Лопес (51). 5:2 — Левандовски (56). 6:2 — Левандовски (61). 7:2 — Рафинья (72).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Жоэлинтон (17), Кубарси (44), Триппьер (50+), Уиллок (60).

Первый матч — 1:1

