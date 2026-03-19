«Барселона» дома разгромила «Ньюкасл» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:2.
Дублями у хозяев отметились бразилец Рафинья и поляк Роберт Левандовски.
«Барса», сыгравшая вничью на выезде (1:1), вышла в четвертьфинал, где сразится с мадридским «Атлетико», одолевшим «Тоттенхэм» (5:2, 2:3).
БАРСЕЛОНА — НЬЮКАСЛ — 7:2
БАРСЕЛОНА. «Камп Ноу»
СУДЬЯ: Летексье (Франция).
БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия (Щенсны, 82) — Жоау Канселу (Эспарт, 66), Мартин, Кубарси, Э.Гарсия (Араухо, 22), Педри, Берналь, Рафинья (к), Фермин Лопес (Ольмо, 67), Ямаль, Левандовски (Торрес, 66).
НЬЮКАСЛ: Рамсдейл — Холл, Берн, Тшау, Триппьер (к) (Ливраменто, 46), Тонали (Уиллок, 55), Жоэлинтон (Ботман, 64), Рэмси, Барнс, Гордон (Осула, 81), Эланга (Мерфи, 64).
ГОЛЫ: 1:0 — Рафинья (6). 1:1 — Эланга (15). 2:1 — Берналь (18). 2:2 — Эланга (28). 3:2 — Ямаль (52+, с пенальти). 4:2 — Фермин Лопес (51). 5:2 — Левандовски (56). 6:2 — Левандовски (61). 7:2 — Рафинья (72).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Жоэлинтон (17), Кубарси (44), Триппьер (50+), Уиллок (60).
Первый матч — 1:1
