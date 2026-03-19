«Красные», уступившие на выезде со счетом 0:1, пробились в четвертьфинал, где сразятся с прошлогодним победителем «ПСЖ», одолевшим «Челси» (5:2, 3:0).

В других парах «Бавария» уверенно прошла «Аталанту» (6:1, 4:1), а мадридский «Атлетико» справился с «Тоттенхэмом» (5:2, 2:3).

ЛИВЕРПУЛЬ — ГАЛАТАСАРАЙ — 4:0

ЛИВЕРПУЛЬ. «Энфилд»

СУДЬЯ: Марчиняк (Польша).

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — ван Дейк (к), Конате, Керкез, Фримпонг (Джонс, 67), Гравенберх (Ньони, 89), Вирц (Кьеза, 89), Собослаи, Макаллистер, Салах (Гакпо, 74), Экитике (Нгумоха, 89).

ГАЛАТАСАРАЙ: Угурджан Чакыр — Абдюлкерим Бардакджы (к) (Эрен Элмали, 73), Синго, Якобс, Боэ (Сане, 46), Торрейра (Юнус Акгюн, 60), Лемина, Сара, Барыш Йылмаз, Шоллои, Осимхен (Ланг, 46, Икарди, 80).

ГОЛЫ: 1:0 — Собослаи (25). 2:0 — Экитике (51). 3:0 — Гравенберх (53). 4:0 — Салах (62).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Салах (49+, Ливерпуль).

Первый матч — 0:1

Бавария — Аталанта — 4:1

Гол: 1:0 — Кейн (25, с пенальти). 2:0 — Кейн (54). 3:0 — Карл (56). 4:0 — Диас (70). 4:1 — Самарджич (85).

Первый матч — 6:1

Тоттенхэм — Атлетико — 3:2

Голы: 1:0 — Коло Муани (30). 1:1 — Альварес (47). 2:1 — Симонс (52). 2:2 — Ганцко (75). 3:2 — Симонс (90, с пенальти).

Первый матч — 2:5