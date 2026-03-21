Дортмундская «Боруссия» добилась сверхволевой победы над «Гамбургом». Хозяева пробили три пенальти 0 38

Дата публикации: 21.03.2026
Дортмундская «Боруссия» добилась сверхволевой победы над «Гамбургом» со счетом 3:2 (Бенсебени, 73-п, 84-п, Гирасси, 78; Отеле, 19. Самби-Локонга, 38).

Отметим, что на 44-й минуте футболист хозяев Феликс Нмеча не реализовал пенальти при счете 0:2. Зато в конце второго тайма Рами Бенсебени дважды не промахнулся «с точки», принеся важную победу.

«Боруссия» набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на девять баллов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты: Бавария — Унион — 4:0 (Олисе, 43, Гнабри, 46+, 67, Кейн, 47), Хайденхайм — Байер — 3:3, Кельн — Боруссия (М) — 3:3, Вольфсбург — Вердер — 0:1, Лейпциг — Хоффенхайм — 5:0.

