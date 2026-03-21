Лучшие снайперы сезона НХЛ на 21 марта

Спорт
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие снайперы сезона НХЛ на 21 марта

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон по-прежнему лидирует в гонке снайперов НХЛ сезона-2025/26.

У 30-летнего канадского хоккеиста 45 голов в 67 матчах.

Второе место занимает форвард «Монреаля» Коул Кофилд, который забросил 40 шайб в 67 играх.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, его соотечественник Кирилл Капризов из «Миннесоты» и одноклубник Капризова Мэттью Болди забили по 38 голов — 3-5-е места.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 21 марта 2026 года:

  1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 45 голов в 67 матчах

  2. Коул Кофилд («Монреаль») — 40 голов в 67 матчах

  3. Никита Кучеров («Тампа») — 38 голов в 63 матчах

  4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 69 матчах

  5. Мэттью Болди («Миннесота») — 38 голов в 66 матчах

  6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 37 голов в 70 матчах

  7. Джейсон Робертсон («Даллас») — 37 голов в 68 матчах

  8. Уайатт Джонстон («Даллас») — 37 голов в 68 матчах

