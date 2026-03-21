Норвежский биатлонист олимпийский чемпион-2022 Стурла Холм Лагрейд стал победителем в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Он преодолел дистанцию за 30.31,4 и не допустил ни одного промаха. Это уже пятая личная победа норвежца подряд. И седьмая кряду, включая эстафеты.
Вторым стал француз Эрик Перро. Легрейд опередил француза Перро по фотофинишу. Тройку сильнейших замкнул Эмильен Жаклен.
Гонка преследования. Мужчины:
1.Стурла Легрейд (Норвегия) — 30.31,4 (0 промахов).
2.Эрик Перро (Франция) — 0,1 (0).
3.Эмильен Жаклен (Франция) +1.11,2 (2).
