Норвежец Стурла Холм Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубке мира в Хольменколлене, победив в пятой личной гонке подряд 0 49

Спорт
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Норвежский биатлонист олимпийский чемпион-2022 Стурла Холм Лагрейд стал победителем в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Он преодолел дистанцию за 30.31,4 и не допустил ни одного промаха. Это уже пятая личная победа норвежца подряд. И седьмая кряду, включая эстафеты.

Вторым стал француз Эрик Перро. Легрейд опередил француза Перро по фотофинишу. Тройку сильнейших замкнул Эмильен Жаклен.

Гонка преследования. Мужчины:

1.Стурла Легрейд (Норвегия) — 30.31,4 (0 промахов).

2.Эрик Перро (Франция) — 0,1 (0).

3.Эмильен Жаклен (Франция) +1.11,2 (2).

#биатлон #Норвегия #спорт
