Благодаря этому «Даллас Старз» стал второй командой, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.

Перед матчами игрового дня в ночь с 22 на 23 марта «Даллас» мог обеспечить себе место в плей-офф либо благодаря собственной победе в матче с «Вегасом» («Старз» проиграли со счетом 2:3), либо при помощи победы «Юты» в игре с «Лос-Анджелесом».

«Кингз» находятся на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками и за 12 матчей до окончания регулярки потеряли даже математическую возможность обойти «Даллас». «Звезды» с 97 очками укрепили положение на втором месте Запада.

Первой командой, вышедшей в плей-офф, стал «Колорадо Эвеланш». В активе команды из Денвера 102 очка, она занимает первое место на Западе и в Тихоокеанском дивизионе.