Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ

Спорт
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ

«Юта Маммот» победила «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3.

Благодаря этому «Даллас Старз» стал второй командой, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.

Перед матчами игрового дня в ночь с 22 на 23 марта «Даллас» мог обеспечить себе место в плей-офф либо благодаря собственной победе в матче с «Вегасом» («Старз» проиграли со счетом 2:3), либо при помощи победы «Юты» в игре с «Лос-Анджелесом».

«Кингз» находятся на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками и за 12 матчей до окончания регулярки потеряли даже математическую возможность обойти «Даллас». «Звезды» с 97 очками укрепили положение на втором месте Запада.

Первой командой, вышедшей в плей-офф, стал «Колорадо Эвеланш». В активе команды из Денвера 102 очка, она занимает первое место на Западе и в Тихоокеанском дивизионе.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #спорт #кубок Стэнли
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео