Тяжелоатлетка Ребека Ибрагим о скандальной молитве мусульман на улице: «Не все мы плохие…» 4 1246

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Тяжелоатлетка Ребека Ибрагим о скандальной молитве мусульман на улице: «Не все мы плохие…»
ФОТО: Instagram

20 марта группа мусульманских мужчин, отмечая окончание Рамадана, массово молилась на улице, повернувшись в сторону Мекки.

Своими действиями они даже парализовали пешеходное движение на улице Илукстес. Была вызвана полиция, однако теперь тяжелоатлетка Ребека Ибрагим (Коха) пытается объяснить произошедшее, пишет Santa.lv.

Если в тот день всё закончилось вызовом полиции, то с тех пор в социальных сетях национально настроенные пользователи периодически вспоминают произошедшее и проводят параллели с инцидентами с участием мусульман в других странах Европы.

Свою позицию по поводу случившегося в TikTok озвучила одна из самых известных мусульманок Латвии — тяжелоатлетка Ребека Ибрагим. Мусульманкой она стала несколько лет назад, на некоторое время из-за своей веры и любви даже покидала Латвию и спорт, однако почти год назад вновь выразила желание представлять Латвию на соревнованиях и вернулась к прежнему тренеру.

В своём обращении в TikTok спортсменка пытается объяснить, что именно произошло 20 марта на улице Илукстес.

Ребека осуждает комментаторов, выразивших возмущение по поводу таких молитв на улице.

"Я латышка, живу здесь и никому не желаю зла. Не хотелось бы, чтобы на всех мусульман вешали негативный ярлык, что они плохие. Это была просто молитва. Я знаю многие мусульманские семьи в Латвии — мы очень миролюбивые люди", — заявила Ребека.

Она признаёт, что комментаторы сравнивали эту молитву с предыдущими событиями, которые не были позитивными. "Сейчас люди упоминают национальность и религию, говорят, что мусульмане пристают к молодым девушкам. Домогательства недопустимы ни при каких обстоятельствах — ни к молодой девушке, ни к взрослой женщине, мужчине или ребёнку. Но я не хотела бы, чтобы один-два случая, когда это делал человек определённой национальности или религии, превращались в обобщение, что все мусульмане плохие, все делают зло и представляют угрозу. Я точно могу сказать, что это не так. Хочу настроить людей на позитив, чтобы молитва в публичном месте не воспринималась негативно и резко", — отметила Ребека.

@rebekaibrahiim Ceru, ka varam būt varāk saprotoši un draudzīgāki☺️ #latvia #muslims #eid #ramadan #prayer ♬ original sound - rebekaibrahiim
#тяжелая атлетика #Латвия #религия #TikTok #социальные сети #толерантность
