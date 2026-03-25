— Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я принял решение покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона. Никогда не представлял, насколько важной частью моей жизни станут этот клуб, этот город, эти люди. «Ливерпуль» — не просто футбольный клуб, это история, дух. Сложно объяснить это словами. Мы праздновали победы, боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни.

Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих товарищей по команде и болельщиков. Поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, то, что вы были рядом со мной в самых трудных ситуациях… Я никогда не забуду и всегда буду помнить об этом, — сказал Салах в видеообращении.

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. 33-летний нападающий провел 435 матчей во всех турнирах, в которых забил 255 голов и отдал 122 результативные передачи.