Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С 1:6 во втором сете... На «тысячнике» в Майами определилась первая пара полуфиналисток

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Четвертая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира категории ВТА-1000 в Майами обыграла соперницу из Швейцарии 12-й номер рейтинга Белинду Бенчич и вышла в полуфинал.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:3.

По ходу матча Гауфф сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 13. Бенчич подала навылет три раза, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Гауфф поспорит с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Читайте нас также:
#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео