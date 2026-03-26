Мужская сборная Латвии по футболу и в следующем сезоне Лиги наций УЕФА заслуживает выступать в третьем по силе дивизионе — Лиге C, считает главный тренер команды Паоло Николато, пишет ЛЕТА.

Стыковые матчи Лиги наций УЕФА против Гибралтара пройдут в четверг на выезде и во вторник на стадионе Сконто в Риге. Победитель по сумме двух матчей осенью сыграет в Лиге C, а проигравший будет выступать в Лиге D.

"Наша цель — победа, как, наверное, у всех команд в мире. В команде хорошая атмосфера, игроки находятся в хорошей форме", — цитирует Николато Латвийская футбольная федерация.

Как пояснил Николато, он не ощущает давления, однако напомнил, что более высокое место в рейтинге не гарантирует легкой победы.

"Все решится не на бумаге, а на поле, где играют одиннадцать на одиннадцать. Мы должны показать свою лучшую игру, к чему готовы. Думаю, за последние два года мы многое улучшили. Считаю, что мы заслужили играть в Лиге C", — сказал Николато.

В этом сборе к команде также присоединился защитник Sunderland Деннис Циркин, однако в матчах с Гибралтаром он участия не примет. Как только Циркин выйдет на поле в официальном матче за сборную Латвии, он уже не сможет представлять другую национальную команду.

"О Циркине могу сказать, что мы рады его присутствию. Узнаем друг друга лучше, думая о будущем. Его отношение в этой ситуации безупречно. Вопрос его позиции в сборной решим позже. В этих матчах он не сыграет, поэтому говорить о позиции преждевременно", — отметил Николато.

Защитник сборной Латвии Антоний Черномордый подчеркнул, что очень важно быть готовыми к игре с первых минут.

"У нас есть хороший-плохой пример с Андоррой, когда в первые двадцать минут матча мы "не были на поле". Завтра нам нужно быть в игре уже с разминки, быть готовыми бороться", — подчеркнул Черномордый.

В случае успешного прохождения стыковых матчей сборная Латвии в групповом турнире Лиги наций C дивизиона встретится с Черногорией, Арменией и Кипром.

Сборная Латвии по футболу проведет первый стыковой матч за место в третьем дивизионе Лиги наций УЕФА

Мужская сборная Латвии по футболу сегодня на выезде проведет первый из двух стыковых матчей за место в третьем по силе дивизионе Лиги наций УЕФА — Лиге C, пишет ЛЕТА.

Матч начнется в 19:00 по латвийскому времени, прямую трансляцию будет вести канал LTV7.

Ответная игра состоится 31 марта на стадионе Сконто в Риге. Победитель по сумме двух матчей осенью сыграет в Лиге C, а проигравший будет выступать в Лиге D.

В случае успеха сборная Латвии в групповом турнире дивизиона C встретится с Черногорией, Арменией и Кипром. В случае неудачи команда окажется в Лиге D в одной группе с Андоррой и проигравшим в паре Мальта — Люксембург.

В рейтинге ФИФА сборная Латвии занимает 139-е место, тогда как Гибралтар находится на 202-й позиции.

Команды встречались между собой четыре раза, в трех матчах победу одержала Латвия. В 2018 году в товарищеской игре сильнее оказались футболисты Гибралтара.

Главный тренер сборной Латвии Паоло Николато вызвал на мартовский сбор 27 футболистов. После двухлетнего перерыва в список кандидатов вернулся полузащитник Эдуард Эмсис, а после годичного отсутствия — нападающий Роберт Улдрикис, восстановившийся после длительной травмы.

Из-за проблем со здоровьем на этот раз недоступен капитан сборной Кристер Тоберс, по той же причине команде не сможет помочь и нападающий Раймонд Кроллис. После травмы Бруно Мелнис вызов в сборную получил Данила Патийчук, который ранее за национальную команду не выступал.