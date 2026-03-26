«Я буду с теплотой вспоминать этот день. На протяжении своей карьеры я получал различные награды, но награды из академического мира имеют для меня особое значение, поскольку они представляют собой уважение со стороны учреждений, посвященных знаниям, образованию и прогрессу общества.

Большое спасибо Мадридскому политехническому университету за присвоение мне этой почетной докторской степени, которую я принял с огромной радостью», — написал спортсмен в соцсети.

Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года. На счету 39-летнего тенниста 22 победы на турнирах «Большого шлема». Также он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016-м — в парном.