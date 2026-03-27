Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мбаппе начинает и выигрывает. Сборные Бразилии и Франции померились силами в США 0 98

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
В товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) победу со счетом 2:1 праздновали представители Европы.

Первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте.

Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте. Несмотря на это, нападающий Юго Экитике удвоил преимущество французов на 65-й минуте. Защитник южноамериканской команды Бремер отыграл один мяч на 79-й минуте, установив окончательный счет — 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет грядущим летом на территории трех стран — США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе «D», а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора.

#футбол #Франция #Бразилия #спорт #чемпионат мира
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео