В товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) победу со счетом 2:1 праздновали представители Европы.

Первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте.

Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте. Несмотря на это, нападающий Юго Экитике удвоил преимущество французов на 65-й минуте. Защитник южноамериканской команды Бремер отыграл один мяч на 79-й минуте, установив окончательный счет — 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет грядущим летом на территории трех стран — США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе «D», а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора.