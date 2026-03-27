Наконец-то - новые правила ФИФА обещают сделать ЧМ-2026 более зрелищным

Дата публикации: 27.03.2026
Международная федерация футбола (ФИФА) представила изменения в правилах, которые начнут действовать на чемпионате мира 2026 года. Новшества направлены на улучшение динамики игры, борьбу с искусственными паузами и повышение дисциплины среди футболистов. Согласно заявлению ФИФА, новые протоколы должны сделать матчи более зрелищными и справедливыми.

Одним из ключевых нововведений станет жесткий контроль за процедурой замены игроков. Теперь футболист, покидающий поле, обязан сделать это в течение 10 секунд; в противном случае его партнеру, выходящему на замену, придется ждать разрешения на вход в игру целую минуту, оставляя команду в меньшинстве. Аналогичное правило "одной минуты" коснется и игроков, которым потребовалась помощь медицинской бригады прямо на газоне: после осмотра они будут обязаны покинуть пределы поля на установленное время, что должно сократить количество симуляций.

Значительные изменения затронули и систему видеоповторов. Арбитры ВАР теперь получат полномочия рассматривать эпизоды, связанные с вынесением вторых желтых карточек, а также проверять правильность назначения спорных угловых ударов, что ранее было недоступно. Кроме того, ФИФА вводит 5-секундный лимит на ввод мяча в игру из аута или при ударах от ворот. Если судья зафиксирует затягивание времени, мяч при ауте будет передан сопернику, а в случае задержки при ударе от ворот будет назначен угловой удар в пользу атакующей команды.

