Новой Каледонии и Суринама не будет. Стали известны пары финалистов межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Минувшей ночью состоялись два матча полуфинальной стадии плей-офф квалификации ЧМ-2026, в которых силами мерились представители различных континентов.

В поединке сборных Новой Каледонии и Ямайки зафиксирована победа 1:0 «парней регги».

Единственный мяч в этой игре забил на 18-й минуте Бэйли Кадамартери — 20-летний нападающий «Рексема», выступающего в английском чемпионшипе. В матче между сборными Боливии и Суринама предсказуемо победили представители Южной Америки — 2:1 (Паньягуа, 72, Терсерос, 79-п; ван Гелдерен, 48).

В финальных битвах за две путевки в финальный турнир ЧМ-2026 Ямайка сразится с командой ДР Конго, а Боливия — со сборной Ирака. Обе эти игры пройдут во вторник, 31 марта.

