Гауфф после поражения от Соболенко: «Я чувствую, что я далека от своего пика в теннисе» 0 121

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко (2:6, 6:4, 3:6) в финальном матче турнира в Майами.

«Честно говоря, я не особо нервничала перед началом матча. Я вообще не нервничала всю неделю, за исключением первого круга. Просто когда выходишь в финал, ты этого не ожидаешь. Никакой нервозности не было. Я чувствую, что я далека от своего пика в теннисе. Поэтому, думаю, мне немного комфортнее участвовать в этих турнирах и показывать отличные результаты.

И я четко вижу, над чем могу работать и что могу делать намного лучше, даже в подаче, например, в том гейме у меня были две двойные ошибки, кажется. И понимая, что чем увереннее я буду с ней, эти три очка не пропадут. И нет, я не думала об этом в последнем гейме. Честно говоря, я была сосредоточена на обратном брейке.

Поэтому я не думала об этом весь матч, пока он не закончился. И я просто подумала: «Ладно, это то, над чем я могу поработать». Потому что мне казалось, что, да, она заслужила этот гейм, но я чувствую, что и сама отдала несколько легких очков в этом гейме», — сказала 22-летняя американка.

Гауфф занимает четвертое место в мировом рейтинге.

#теннис #спорт #рейтинг
