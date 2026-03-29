Макгрегор стал самым проверяемым бойцом в этом году 0 172

Спорт
Дата публикации: 29.03.2026
Изображение к статье: Макгрегор стал самым проверяемым бойцом в этом году

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым проверяемым бойцом UFC на допинг за текущий год.

По данным отчета, который был опубликован на официальном сайте антидопинговой программы UFC, 655 бойцов промоушена прошли не более трех проверок, многие из них - по одной. В то время, как Макгрегор был протестирован семь раз.

Это обусловлено тем, что ранее ирландец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев. Его отстранение закончилось 24 марта. Согласно слухам, экс-чемпион, действительно, планирует возвращение. По слухам, Конор выступит уже в июле в Лас-Вегасе на турнире, завершающем ежегодную Международную боев.

Последний раз ирландский спортсмен выходил в октагон в июле 2021 года. В поединке против Дастина Порье он сломал ногу и потерпел поражение техническим нокаутом.

