Мужская сборная Латвии по футболу сегодня в Риге проведёт второй из двух стыковых матчей против Гибралтара за место в третьем по силе дивизионе Лиги наций УЕФА — Лиге C, пишет ЛЕТА.

Матч на стадионе «Сконто» начнётся в 19:00, прямая трансляция будет на канале LTV7.

В пятницу в гостевом матче Латвия одержала победу со счётом 1:0.

Победитель противостояния по сумме двух матчей осенью сыграет в Лиге C Лиги наций УЕФА, а проигравший будет выступать в Лиге D.

В случае успеха в стыковых матчах сборная Латвии в групповом турнире Лиги наций в дивизионе C встретится с Черногорией, Арменией и Кипром. В случае поражения латвийская команда окажется в Лиге D в одной группе с Андоррой и проигравшим дуэли Мальты и Люксембурга.

В рейтинге ФИФА сборная Латвии занимает 139-е место, тогда как Гибралтар находится на 202-й позиции.

Главный тренер сборной Латвии Паоло Николато на мартовский сбор вызвал 27 футболистов. После двухлетнего перерыва в число кандидатов вернулся полузащитник Эдуард Эмсис, после года отсутствия в строй вернулся восстановившийся после длительных травм нападающий Роберт Улдрикис.

В матчах с Гибралтаром из-за состояния здоровья сборной Латвии не сможет помочь капитан команды Кристер Тоберс, по той же причине в сборе не участвует и нападающий Раймонд Кроллис. После травмы Бруно Мелниса вызов в сборную получил Данила Патийчук, который ранее за национальную команду не выступал.

В расположении сборной также находился защитник, выступающий в английской Премьер-лиге, Деннис Циркин, однако выйти на поле он не сможет.