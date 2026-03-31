Роналду пытается убедить Каземиро присоединиться к «Аль-Насру» 0 43

Дата публикации: 31.03.2026
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро перейти в саудовскую команду, сообщает Marca.

По информации источника, 41-летний португалец считает Каземиро ключевой фигурой, способной вывести «Аль-Наср» на новый уровень.

Главным конкурентом «Аль-Насра» в борьбе за бразильца выступает «Интер Майами». Отмечается, что переговоры между клубом из МЛС и «МЮ» находятся на продвинутой стадии. Ранее также сообщалось об интересе «Лос-Анджелес Гэлакси» к 34-летнему полузащитнику.

Каземиро с 2022 года выступает за «Манчестер Юнайтед». В январе он объявил, что покинет команду по окончании сезона. До этого футболист также играл за «Порту», «Реал» и «Сан-Паулу».

