Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро перейти в саудовскую команду, сообщает Marca.

По информации источника, 41-летний португалец считает Каземиро ключевой фигурой, способной вывести «Аль-Наср» на новый уровень.

Главным конкурентом «Аль-Насра» в борьбе за бразильца выступает «Интер Майами». Отмечается, что переговоры между клубом из МЛС и «МЮ» находятся на продвинутой стадии. Ранее также сообщалось об интересе «Лос-Анджелес Гэлакси» к 34-летнему полузащитнику.

Каземиро с 2022 года выступает за «Манчестер Юнайтед». В январе он объявил, что покинет команду по окончании сезона. До этого футболист также играл за «Порту», «Реал» и «Сан-Паулу».