Мужская сборная Латвии по футболу во вторник в Риге одержала победу и сохранила место в третьем по силе дивизионе Лиги наций УЕФА — Лиге C, пишет ЛЕТА.

Во втором из двух стыковых матчей латвийские футболисты на своём поле обыграли Гибралтар со счётом 1:0 (0:0) и по сумме двух встреч победили 2:0.

Во втором матче в компенсированное время победный гол за Латвию забил Антоний Черномордый.

На шестой минуте жёлтую карточку в составе сборной Латвии получил Дмитрий Зеленков.

В середине первого тайма латвийцы исполнили штрафной удар, и Андрей Цыганик навесил в штрафную площадь, однако футболисты Гибралтара быстро вынесли мяч за пределы своей штрафной. Вскоре Латвия заработала ещё один угловой, но Роберт Вейпс не сумел направить мяч в ворота соперника.

Ближе к концу первого тайма предупреждение за нарушение против Зеленкова получил Тиджей де Барс.

В начале компенсированного времени первого тайма Латвия получила ещё один угловой, который исполнил Роберт Савальниекс. После навеса Роберт Улдрикис направил мяч в сторону ворот, а Вейпс стал последним, кто коснулся мяча перед тем, как тот пересёк линию ворот. Однако после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал игру рукой у Улдрикиса, и гол не был засчитан.

После 20 минут второго тайма латвийцам удалась комбинация в штрафной соперника, и вышедший на замену Владислав Гутковский пробил с близкой дистанции, но мяч прошёл рядом с воротами. Вскоре ещё один шанс в контратаке имел Ренар Варславанс, однако его удар оказался слишком сильным — мяч пролетел выше ворот.

Чуть более чем за пять минут до конца основного времени гости нанесли удар в штрафной Латвии, но он оказался неточным — мяч пролетел над воротами.

В концовке основного времени латвийцы провели два контратаки, и вратарю Гибралтара дважды пришлось далеко выходить из ворот, чтобы спасти свою команду, оба раза успешно выбивая мяч за пределы поля.

В компенсированное время после передачи Савальниекса с близкой дистанции в штрафной соперника победу Латвии принёс Черномордый.

В первом матче, который состоялся в пятницу на выезде, Латвия победила со счётом 1:0.

В предстоящем групповом турнире Лиги наций в дивизионе C сборная Латвии встретится с Черногорией, Арменией и Кипром.

В рейтинге ФИФА сборная Латвии занимает 139-е место, а Гибралтар находится на 202-й позиции.

Главный тренер сборной Латвии Паоло Николато в марте вызвал на сбор 27 футболистов. После двухлетнего перерыва в число кандидатов вернулся полузащитник Эдуард Эмсис, а после годичного перерыва в строй вернулся нападающий Роберт Улдрикис, восстановившийся после длительной травмы.

В матчах с Гибралтаром сборной Латвии из-за состояния здоровья не был доступен капитан команды Кристер Тоберс, по той же причине в сборе не участвовал и нападающий Раймонд Кроллис. После травмы Бруно Мелниса вызов в сборную получил Данила Патийчук, который ранее за национальную команду не выступал.

В расположении сборной также находился защитник английской Премьер-лиги Деннис Циркин, однако выйти на поле он не смог.