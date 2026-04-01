Главный тренер мужской сборной Латвии по футболу Паоло Николато после двух лет работы на посту и сохранения места в третьем по силе дивизионе Лиги наций УЕФА признался, что чувствует себя опустошённым, пишет ЛЕТА.

Уже сообщалось, что во вторник во втором из двух стыковых матчей Латвия дома обыграла Гибралтар со счётом 1:0 и по сумме двух встреч победила 2:0, сохранив место в третьем по силе дивизионе Лиги наций УЕФА — Лиге C.

"Когда два года назад я принял этот вызов, я возглавил команду, у которой было немного побед. Это был огромный вызов. После этих двух лет я очень рад. Я говорю не конкретно об этой игре, а о пути в целом, потому что мы пытались изменить очень многое. Сейчас я чувствую себя опустошённым — всё отдано во имя лучшего будущего", — приводит Латвийская федерация футбола слова Николато после матча.

Тренер отметил, что первый тайм, завершившийся со счётом 0:0, был проведён не лучшим образом.

"Игрокам было сложно, потому что у наших футболистов нет большого опыта таких матчей. С такими соперниками трудно играть, и это тоже вопрос опыта. В итоге мы довольны. Спасибо моим помощникам и федерации за доверие. Этот результат был заслуженным и очень важным для нас", — сказал он.

"В своей карьере я был успешен, многого добился. Но эта работа для меня особенная, потому что мы старались изменить действительно всё вокруг команды и внутри неё. Спасибо игрокам! Мы стараемся показывать более интересный, более привлекательный футбол. Это требует времени", — добавил он.

В предстоящем групповом турнире Лиги наций в дивизионе C сборная Латвии встретится с Черногорией, Арменией и Кипром.